STOXX 600 fecha em queda com temporada de balanços em pleno andamento

O setor de recursos básicos foi o mais afetado, perdendo 1,4%, com a sueca Boliden em queda de 2,3% após o rebaixamento da recomendação do UBS de "neutra" para "venda".

Os balanços foram o centro das atenções, com as ações do Deutsche Bank em baixa de 2% depois que o banco elevou sua previsão para empréstimos ruins, tendo como pano de fundo uma economia alemã fraca, que ofuscou seu retorno aos lucros no terceiro trimestre.

As ações da instituição financeira estavam entre as que mais pesaram sobre o índice de referência alemão e o índice bancário europeu caiu 0,5%.

"Embora as provisões teimosamente altas sejam claramente negativas, consideramos que alguma confiança foi dada pela orientação que aponta para provisões mais baixas para o quarto trimestre e também para 2025", disse Suvi Platerink Kosonen, estrategista sênior do setor financeiro do ING Bank.

As ações da L'Oreal caíram 2,5%, ficando na parte inferior do índice de referência francês, depois de não terem atingido as estimativas de vendas do terceiro trimestre devido à redução da demanda por produtos de beleza na China e ao crescimento mais lento de sua divisão dermatológica.

Por outro lado, os automóveis lideraram os ganhos setoriais, com a Stellantis subindo 3%. A Volvo Cars, sediada na Suécia, caiu 5,9%, ficando na parte inferior do STOXX 600, depois de cortar sua previsão de crescimento das vendas para o ano inteiro.