Wall St recua com aumento dos rendimentos dos títulos; McDonald's e Coca-Cola caem

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira, com as preocupações de um Federal Reserve menos "dovish" elevando os rendimentos dos Treasuries, enquanto as perdas do McDonald's e da Coca-Cola também pesavam na mente dos investidores.

Os rendimentos dos Treasuries eram negociados em máximas de três meses, pressionando as ações, conforme os mercados reavaliam o tamanho dos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos nos próximos meses, tendo como pano de fundo dados econômicos sólidos.