Chefe do BC do Japão diz que "ainda está levando tempo" para atingir meta de inflação

"Quando há uma enorme incerteza, geralmente é melhor agir com cautela e de forma gradual", disse Ueda em um painel no Fundo Monetário Internacional na quarta-feira.

"Mas o problema aqui é que se você agir de forma muito, muito gradual e criar expectativas de que as taxas permanecerão em níveis baixos por muito tempo, isso pode levar a um enorme acúmulo de posições especulativas que podem se tornar problemáticas", disse ele. "Precisamos encontrar o equilíbrio certo."

O Banco do Japão encerrou as taxas negativas em março e elevou os juros de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que o Japão estava progredindo no sentido de atingir de forma sustentável sua meta de inflação de 2%.

Ueda disse que o banco continuará aumentando os juros se a economia se mover de acordo com sua previsão. No entanto, ele também enfatizou a necessidade de avaliar as incertezas globais, como as perspectivas econômicas dos EUA, ao programar o próximo aumento da taxa.

A inflação subjacente no Japão estava em torno de zero antes de 2022, quando começou a subir devido à repercussão dos aumentos globais nos preços da energia e dos alimentos, bem como a um aumento nos salários em um mercado de trabalho apertado, disse Ueda no painel.

"Ainda está levando tempo para chegarmos a 2% de forma sustentável", disse Ueda. "Queremos usar essa oportunidade para aumentar as expectativas de inflação, a inflação subjacente e passar para um novo equilíbrio com 2% de inflação de forma sustentável", disse ele.