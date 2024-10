Guillen defende compromisso do BC com meta de inflação

Em setembro, o BC elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, mas não deu indicação sobre os próximos passos da política monetária.

Ele também ressaltou que a visão do BC sobre um hiato do produto positivo -- quando a economia opera acima de sua capacidade -- muda a forma como são vistas as projeções de inflação à frente.

"Essa foi uma das principais razões para mudarmos as projeções de inflação e explicar por que elas permanecem mais persistentes", afirmou.

Atualmente, o BC projeta que a inflação ficará em 3,7% em 2025 e em 3,5% no acumulado em 12 meses no primeiro trimestre de 2026, atual foco da política monetária.

A meta contínua de inflação é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

De acordo com o diretor, na visão do BC, o hiato do produto ficará em zero em algum momento de 2025, passando para o campo negativo no início de 2026.