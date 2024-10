Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, mas mais pessoas estavam recebendo benefícios em meados de outubro, o que aumenta o risco de um aumento na taxa de desemprego neste mês.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 15.000, para 227.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 19 de outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Um declínio nos pedidos de auxílio-desemprego em decorrência do furacão Helene mais do que compensou a onda de pedidos do furacão Milton.

Economistas consultados pela Reuters previam 242.000 pedidos para a última semana. O Helene e o Milton estão dificultando a obtenção de um cenário claro sobre o mercado de trabalho.