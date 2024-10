BCE convida chefe da Comissão da UE para falar a autoridades do banco em esforço para melhorar diálogo, dizem fontes

WASHINGTON (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, convidou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para falar com formuladores de política monetária em janeiro, o que pode se tornar uma parte mais regular do programa de divulgação do banco central, segundo fontes.

Von der Leyen falará com autoridades do BCE, e possivelmente com funcionários selecionados, na véspera do início da reunião de política monetária de 29 e 30 de janeiro, o que o banco central espera que crie um diálogo e ajude a alinhar melhor várias áreas de política, de acordo com quatro fontes, que pediram para não serem identificadas.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.