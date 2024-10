Ibovespa tem queda discreta com DIs ofuscando Vale

De acordo com o diretor de investimentos da Reach Capital, Ricardo Campos, há muita coisa no radar dos investidores do mercado brasileiro, desde eleição nos EUA e o conflito no Oriente Médio a um aguardado do pacote fiscal prometido pela equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Aí ele prefere esperar mais uma definição para tomar risco", afirmou.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 3,4%, após reportar na véspera lucro líquido de 2,41 bilhões de dólares no trimestre encerrado em setembro, acima das previsões de analistas. A companhia e as empresas Samarco e BHP também assinaram nesta sexta-feira um acordo com autoridades que envolve ao todo 170 bilhões de reais para reparação da tragédia com uma barragem em Mariana (MG). Ainda no radar, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian encerrou com alta de 2,81%.

- PETROBRAS PN fechou com variação positiva de 0,7%, em dia de desempenho mais robusto dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent valorizou-se 2,25%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,12%, acompanhado de BRADESCO PN, que fechou em baixa de 1,45%, e SANTANDER BRASIL UNIT, que registrou um decréscimo de 0,24%. A filial brasileira do espanhol Santander abre na próxima terça-feira o calendário de divulgações de resultados dos bancos do Ibovespa, apresentando seus números antes da abertura do mercado. O Bradesco divulga o balanço na quinta-feira. BANCO DO BRASIL ON terminou com variação positiva de 0,04%.