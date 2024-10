Presidente do BC alemão diz serem necessárias medidas para impedir que economia piore

WASHINGTON (Reuters) - A Alemanha não está enfrentando uma contração econômica profunda, mas é preciso tomar medidas para evitar que a situação piore, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta sexta-feira.

Nagel disse que o mais importante no momento é que o governo alemão trabalhe na implementação de um pacote já acordado de medidas para o crescimento econômico.

"Isso será uma contribuição importante para fortalecer as forças de crescimento. Mas qualquer coisa que possa ir além disso em 2025 certamente será bem-vinda do ponto de vista do banco central", disse Nagel à margem das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington.