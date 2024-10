Usiminas reverte prejuízo com lucro de R$185 mi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas divulgou nesta sexta-feira uma reversão de resultado negativo obtido no terceiro trimestre do ano passado com um lucro líquido de 185 milhões de reais e desempenho operacional que ficou acima do esperado pelo mercado.

A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 426 milhões de reais em termos ajustados entre julho e setembro, um salto de 72% ante o desempenho do segundo trimestre e revertendo desempenho negativo de 20 milhões sofrido no ano passado.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de 370 milhões de reais para a Usiminas no terceiro trimestre, sobre lucro líquido de 11 milhões, segundo dados da Lseg.