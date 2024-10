Ministro das Finanças do Japão promete observar atentamente movimentações cambiais

TÓQUIO (Reuters) - O Ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, reiterou nesta terça-feira que as autoridades estariam atentas às movimentações cambiais, incluindo aquelas provocadas por especuladores.

"Continuaremos a monitorar de perto os movimentos cambiais, inclusive aqueles impulsionados por especuladores, com um maior senso de vigilância", disse Kato em uma coletiva de imprensa regular.

O iene está definhando em mínimas de três meses, uma vez que a perda da maioria parlamentar do bloco governista do Japão aumentou as expectativas de que a turbulência política poderia tornar mais difícil para o Banco do Japão retirar a economia de décadas de estímulo monetário.