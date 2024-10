Aegea é única participante e leva sozinha leilão de serviços de água no Piauí

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Aegea, que tem a Itaúsa entre os principais investidores, foi a única concorrente a fazer um lance no leilão de concessão de serviços de água e esgoto do Piauí, com oferta de outorga de 1 bilhão de reais, mínimo previsto no edital, e desconto de um componente de formação da tarifa de 1%, segundo informações da B3.

A empresa já atua em serviços de água na capital Teresina e com a vitória terá de investir 8,6 bilhões de reais para a implantação do projeto em cerca de 220 cidades no Piauí para atingir metas de 99% da população do Estado atendida com abastecimento de água tratada em 8 anos e 90% de atendimento de esgotamento sanitário em até 15 anos. O contrato de concessão tem 35 anos de prazo.