Banco Master entrará com queixa crime para investigação de fake news, dizem executivos

Na terça-feira, o BTG Pactual divulgou nota afirmando que não suspendeu nenhuma captação para títulos do Banco Master.

Em seu site, o Master reiterou a informação dada pelo BTG Pactual, acrescentando que "a disseminação e a propagação de informações falsas configura crime ao sistema financeiro nacional".

A agência de classificação de risco Fitch elevou no início do mês a nota do Master em dois pontos, de BBB/Perspectiva Positiva, para A-/Perspectiva Estável. Segundo a agência, a elevação da nota reflete a "expansão estratégica e aquisições do Banco Master, uma vez que continuam sustentando o crescimento de receita e o perfil de negócios da instituição financeira".

A Fitch afirmou ainda que a melhora na nota também considerou "estabilização do perfil financeiro do Banco Master, com níveis consistentes de liquidez e lucratividade, qualidade razoável de ativos e níveis estáveis de capital em relação a seus pares".