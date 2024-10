Criação de vagas no setor privado dos EUA aumenta em outubro

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego de outubro, mais abrangente, do Departamento do Trabalho.

Não há muita correlação entre o relatório de emprego da ADP e o do Departamento do Trabalho. As impressões iniciais da ADP subestimaram, em sua maior parte, os dados de emprego provado no relatório do governo.

O aumento do emprego no mês passado deve ter sido temporariamente contido pelos furacões Helene e Milton, bem como pelas greves dos trabalhadores das fábricas do setor aeroespacial.

(Reportagem de Lucia Mutikani)