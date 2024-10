Log CP lucra R$97 mi no 3º tri com maior receita e menos despesas

O faturamento líquido da empresa entre os meses de julho e setembro subiu 17,6%, enquanto as despesas operacionais recuaram 59% na mesma base.

A empresa teve lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 136,2 milhões de reais no terceiro trimestre, 77% superior ao alcançado no mesmo período de 2023. A margem Ebitda marcou 240,6%, de 159,9% um ano antes.

A empresa tem adotado uma estratégia de reciclagem de ativos para financiar novos projetos e recomprar ações. Este ano, a Log CP já vendeu cinco ativos e recomprou 290 milhões de papéis, representativos de 14% do capital social da companhia, com seu presidente-executivo, Sérgio Fischer, afirmando que manterá as recompras enquanto o valor da ação estiver descontado em relação ao valor que considera "justo" de cerca de 44 reais.

A ação da Log CP fechou em 22,8 reais nesta quarta-feira, acumulando variação positiva de cerca de 3% em 2024 até o momento. No ano passado, o papel valorizou quase 50%.

"Nosso papel, como muitos papéis do mercado imobiliário, está muito defasado na bolsa. Está muito depreciado. E a razão é essa taxa de juros que está aí, já no viés de alta de novo", disse Fischer à Reuters. Em 2024, a empresa vendeu ativos que somam cerca de 1,5 bilhão de reais até agora e o executivo afirmou que o volume deve seguir parecido em 2025.

No fim de setembro, a alavancagem da Log CP, medida pela relação entre a dívida líquida ajustada e o Ebitda, estava em 1,07 vez, contra 1,22 vez no encerramento do terceiro trimestre de 2023.