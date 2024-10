PT e PL anunciam apoio a Hugo Motta para presidência da Câmara

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - As bancadas de deputados do PT e do PL, dois partidos emblemáticos do governo e da oposição, anunciaram nesta quarta-feira seu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara, movimento que oferece uma amostra da articulação em torno do nome e do trânsito do parlamentar entre campos políticos diversos.

O anúncio do PT ocorreu nesta noite após reunião da bancada e contou com a presença do postulante ao cargo, patrocinado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).