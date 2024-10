Ibovespa oscila pouco com balanços no Brasil e dados dos EUA no radar

DESTAQUES

- BRADESCO PN recuava 2,86%, mesmo após reportar lucro líquido recorrente de 5,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 13,1% ano a ano, com recuo em provisões e aumento na rentabilidade. O CEO afirmou que a inadimplência no banco seguirá caindo, mas deve reduzir o ritmo, destacando que o risco de crédito do Bradesco está bastante controlado.

- HYPERA ON perdia 4,52%, após o grupo NS, controlador da rival EMS, retirar a proposta de combinação de negócios com a companhia. O conselho de administração da Hypera avaliou na semana passada que a oferta da EMS subestimava o valor da empresa e a rejeitou por unanimidade sem iniciar discussões com a rival.

- BRF ON valorizava-se 4,16%, tendo no radar anúncio em conjunto com a Halal Products Development Company (HPDC) de um investimento na Addoha Poultry Company para impulsionar o mercado de frangos halal no Oriente Médio. A transação tem o valor equivalentes a 84,3 milhões de dólares. MARFRIG ON, principal acionistas da BRF, subia 3,11%.

- VALE ON cedia 0,64%, acompanhando a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em queda de 0,38%, a 781,5 iuanes (109,75 dólares) a tonelada métrica, depois de atingir uma máxima intradiária de 789,5 iuanes a tonelada no início da sessão.

- PETROBRAS PN mostrava variação positiva de 0,08%, mesmo com o petróleo avançando cerca de 1% no exterior, no caso do barril de Brent, usado como referência pela estatal brasileira.