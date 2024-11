Dólar dispara ao maior valor desde maio de 2020 com insegurança fiscal e Trump

A curva de juros brasileira também traduziu nesta sexta-feira o incômodo do mercado com a falta de soluções para a área fiscal e a possível vitória de Trump sobre Kamala, com alguns profissionais avaliando que os preços dos ativos no Brasil perderam os parâmetros.

Alguns profissionais chegaram a citar a expectativa de que o Banco Central pudesse entrar no mercado durante a tarde, por meio de leilões, para segurar as cotações do dólar ou pelo menos reduzir a volatilidade -- o que não ocorreu.

No fim da manhã o BC vendeu 14.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão, mas neste caso apenas para rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024, como vem fazendo diariamente.

No exterior, a moeda norte-americana também seguia em alta firme no fim da tarde, sob influência do “Trump trade” -- como vêm sendo chamadas as negociações de ativos tendo como horizonte a vitória do republicano. Às 17h36 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,42%, a 104,320.