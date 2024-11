Em evento em SP, Haddad comemora 2º lugar do Brasil nos investimentos estrangeiros

Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informou que o Brasil foi o segundo principal destino de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) em 2023.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), pelos dados da OCDE entraram no Brasil 64 bilhões de dólares em investimentos no ano passado, um montante inferior apenas aos 341 bilhões de dólares registrados pelos Estados Unidos.

Em rápido discurso, o ministro parabenizou nesta sexta-feira a chegada ao Brasil da CNBC -- um dos principais canais de notícias econômicas do mundo. Em sua fala ele não tratou de assuntos que têm permeado o noticiário econômico nas últimas semanas, como as negociações dentro do governo para o anúncio de medidas de contenção de gastos.

Também participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, entre outras autoridades.

Na próxima semana Haddad estará em viagem à Europa.

A CNBC entrará no ar no Brasil no dia 17 de novembro, às 20h.