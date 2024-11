Ibovespa hesita na abertura com EUA sob holofotes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco nos primeiros negócios desta sexta-feira, com as atenções voltadas para dados do mercado de trabalho norte-americano, que mostraram forte desaceleração na criação de vagas em outubro, em resultado afetado por furacões e greves, mas estabilidade da taxa de desemprego.

Investidores do mercado brasileiro também analisam números sobre o crescimento da produção industrial de setembro no país acima das expectativas, bem como os resultados de empresas como Carrefour Brasil, Eztec e CCR, enquanto aguardam novidades sobre medidas fiscais.

Às 10:05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,05%, a 129.773,57 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, mostrava acréscimo de 0,1%.