Petrobras diz que notícias sobre dividendos e investimentos são especulativas

As alterações, segundo ele, poderiam contar com uma mudança no caixa mínimo de referência considerado atualmente pela petroleira, que hoje é de 8 bilhões de dólares.

Mudanças no caixa mínimo de referência, assim como possíveis variações dos investimentos previstos, podem se refletir nos volumes de dividendos a serem pagos, mas o diretor não deu detalhes sobre o tema e nem disse se o caixa de referência poderia ser elevado ou reduzido.

Na coletiva, Melgarejo também não deu previsões se os investimentos da Petrobras poderiam crescer ou não no próximo plano estratégico.

Nesta sexta-feira, a Petrobras afirmou que "não são verdadeiras" declarações atribuídas "erroneamente" ao diretor-executivo Financeiro na mídia, que apontavam mudanças "significaticas" no próximo plano estratégico.

"Não houve qualquer declaração do diretor ou divulgação da companhia sobre mudanças significativas no próximo Plano Estratégico, incluindo aumento de dividendos extraordinários e redução de investimentos", afirmou a Petrobras.

"Eventuais decisões sobre pagamento de dividendos é competência do Conselho de Administração da companhia", completou a empresa.