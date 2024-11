Produção industrial no Brasil cresce mais do que o esperado em setembro

Os resultados ficaram acima das expectativas em pesquisa da Reuters de altas mensal de 0,9% e de 2,8% na base anual.

O mercado de trabalho aquecido e aumento da renda favorecem a indústria brasileira, que por outro lado enfrenta alta da taxa básica de juros e a perspectiva de um ritmo menos intenso da economia no segundo semestre.

O IBGE informou que, em setembro, as atividades com as principais influências positivas foram a produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (+4,3%) e de produtos alimentícios (+2,3%).

Ambas voltaram a crescer após recuos nos meses de agosto e julho, período em que acumularam perdas de 3,5% e de 4,2%, respectivamente.

Também destacaram-se os desempenhos de veículos automotores, reboques e carrocerias (+2,5%), produtos do fumo (+36,5%), de metalurgia (+2,4%) e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (+3,3%).

Entre as categorias econômicas, a fabricação de bens de capital aumentou 4,2% em setembro sobre agosto. Os segmentos de bens intermediários e de bens de consumo semi e não duráveis também registraram crescimento na produção, respectivamente de 1,2% e 0,6%. Somente o setor de bens de consumo duráveis mostrou recuo, de 2,7%.