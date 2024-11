Sindicato da Boeing aprova oferta de reajuste de 38%, marca votação para 2ª-feira

"Em todas as negociações e greves, há um ponto em que extraímos tudo o que podíamos por meio de negociações e da retenção de nossa mão de obra. Estamos nesse ponto agora e corremos o risco de uma oferta regressiva ou inferior no futuro", disse a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM). A entidade rejeitou duas ofertas anteriores feitas pela Boeing.

As negociações entre os dois lados foram realizadas esta semana com a assistência da secretária interina do Trabalho dos EUA, Julie Su, que elogiou o sindicato e a Boeing pelo trabalho na negociação do acordo.

A votação do sindicato ocorrerá um dia antes da pesquisa presidencial dos EUA, que está empatada entre a democrata Kamala Harris, que deve dar continuidade às políticas pró-sindicais do governo Biden, e o republicano Donald Trump.

A Boeing disse em um comunicado que incentiva "todos os nossos funcionários a saber mais sobre a oferta melhorada e a votar na segunda-feira, 4 de novembro".

O fim da greve também beneficiará os fornecedores aeroespaciais que têm dispensado trabalhadores e adiado novos investimentos, bem como as companhias aéreas que enfrentam atrasos prolongados na entrega de aeronaves.

APROVAÇÃO NÃO GARANTIDA