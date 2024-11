Wall St sobe conforme ganhos da Amazon compensam fraco crescimento do emprego dos EUA

Por Abigail Summerville

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta sexta-feira, recuperando-se da liquidação do dia anterior, conforme fortes lucros da Amazon contrabalançaram uma queda significativa no crescimento do emprego nos Estados Unidos em outubro.

A Amazon.com subiu 6,2% depois de divulgar seus resultados na quinta-feira, que revelaram fortes vendas no varejo, aumentando o lucro acima das estimativas de Wall Street.