Caixa da Berkshire, de Buffett, sobe a US$325 bi com venda de ações de Apple e BofA

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - O megainvestidor Warren Buffett e a Berkshire Hathaway estenderam as vendas de ações no terceiro trimestre do ano, reduzindo ainda mais suas participações na Apple e elevando o caixa da companhia para um recorde de 325,2 bilhões de dólares.

Em seu relatório trimestral divulgado no sábado, a Berkshire disse que vendeu cerca de 100 milhões de suas ações da Apple durante o verão, ou 25% do total, terminando com cerca de 300 milhões de papéis.