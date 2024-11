Ibovespa avança mais de 1% no começo de semana com eleição no EUA e decisões de juros

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,42%, apoiada no avanço dos futuros do minério de ferro na China, com o mercado na expectativa de uma reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo chinês, de 4 a 8 de novembro, para obter dicas sobre medidas de estímulo. O contrato da commodity mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,91%.

- MAGAZINE LUIZA ON avançava 5,76%, em dia de recuperação, apoiada no alívio na curva de juros no Brasil, que seguia o movimento dos Treasuries, enquanto agentes financeiros também aguardam decisões no campo fiscal no Brasil. Na última sexta-feira, a ação da varejista desabou mais de 6%. No mesmo contexto, o índice do setor de consumo subia 1,37% e o índice do setor imobiliário ganhava 1,68%.

- PETRORECONCAVO ON registrava elevação de 2,24%, favorecida pela alta do petróleo no exterior. O noticiário envolvendo a companhia trazia aprovação pelo seu conselho de administração para a construção de instalação de processamento de gás natural no polo Miranga, na Bahia, com capacidade para processar 950 mil metros cúbicos por dia -- e possibilidade de expansão -- e investimento de 60 milhões de dólares.

- TIM ON avançava 1,21% antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre após o fechamento do mercado nesta segunda-feira. Projeções compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de 777 milhões de reais.

- REDE D'OR ON valorizava-se 0,52% após acordo com a Atlântica, controlada indireta do Bradesco, para inclusão do Hospital São Luiz Campinas (SP) na rede de hospitais Atlântica D'Or. O acordo envolve o investimento estimado de 493 milhões de reais no hospital, aporte "que será arcado proporcionalmente pelas partes", disse a Rede D'Or em fato relevante ao mercado no final da sexta-feira.

- KLABIN UNIT mostrava acréscimo de 0,62%, após divulgar um Ebitda ajustado de 1,8 bilhão de reais no terceiro trimestre, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes, em resultado apoiado no avanço da receita e queda nos custos. Analistas, em média, esperavam um Ebitda de 1,77 bilhão de reais para a companhia no terceiro trimestre. No setor, SUZANO ON perdia 0,27%.