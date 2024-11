Ibovespa avança na abertura de semana com agenda cheia

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta segunda-feira, que abre uma semana com agenda carregada, com destaque para a eleição presidencial nos Estados Unidos e decisões de política monetária dos bancos centrais norte-americano e brasileiro.

A temporada de balanços trimestrais de empresas no Brasil continua no radar dos investidores, com o calendário do dia incluindo os números de Klabin - conhecidos antes da abertura da bolsa - e Itaú Unibanco - previstos para após o fechamento.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,54%, a 128.817,61 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, tinha elevação de 1,33%.