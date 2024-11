Venda de veículos novos dispara em outubro, diz Fenabrave

O desempenho de outubro ante setembro foi ajudado, em parte, por um maior número de dias úteis de emplacamentos: 23 ante 21, afirmou a Fenabrave.

Considerando apenas carros e comerciais leves, os licenciamentos de outubro somaram 249,9 mil unidades, expansão anual de 20,9%.

Dentro do segmento de carros e comerciais leves, as vendas de veículos eletrificados - híbridos e totalmente elétricos - somaram 16 mil unidades em outubro, uma expansão de 67,5% sobre as 9.550 unidades emplacadas em outubro de 2023. No acumulado do ano, a categoria soma crescimento 106,6%, para 138,6 mil unidades, segundo os números da Fenabrave.

Já o segmento de caminhões teve expansão de vendas de 30,4% e o de ônibus, tradicionalmente favorecido em anos de eleições municipais, de 62,9%, segundo os dados da entidade.

(Por Alberto Alerigi Jr.)