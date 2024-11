Ações saltam em dia de eleição nos EUA com investidores à espera dos resultados

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações norte-americanas saltaram em um amplo movimento de valorização nesta terça-feira depois que dados apontaram para uma economia norte-americana sólida, mas investidores se preparavam para negociações voláteis nesta semana, com a votação em andamento em uma eleição presidencial extremamente apertada nos Estados Unidos.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira que seu índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor não manufatureiro subiu para 56,0 no mês passado, de 54,9 no mês anterior. Esse foi o nível mais alto desde agosto de 2022.