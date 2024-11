China quer discutir "medidas comerciais restritivas" na COP29, mostra documento

A China, em nome do grupo de países Basic, que também inclui Brasil, Índia e África do Sul, apresentou uma proposta ao órgão climático da ONU (UNFCCC) para acrescentar à agenda da COP29 conversas sobre "preocupações com medidas comerciais restritivas unilaterais relacionadas à mudança climática", segundo o documento.

Os países do Basic têm sido críticos ferrenhos das políticas climáticas relacionadas ao comércio da União Europeia, incluindo sua lei antidesmatamento e sua taxa de carbono, que imporá taxas sobre as importações de produtos com alto teor de carbono.

A China e a Índia têm criticado a taxa de carbono como protecionista e disseram que ela penaliza injustamente os países em desenvolvimento.

A UE afirma que isso é necessário para impedir que as indústrias europeias - que pagam uma taxa sobre suas emissões de CO2 - sejam prejudicadas por importações baratas de países com políticas climáticas mais fracas.

Um porta-voz da UNFCCC confirmou que recebeu a proposta dos países do Basic.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.