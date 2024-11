VLI planeja investir R$10,5 bi no Corredor Sudeste e indica alta de 80% no volume em 30 anos

A outra parte do investimento negociado com o governo para a renovação da FCA, em um montante de cerca de 10 bilhões de reais, será feito no Corredor Leste, que responde por aproximadamente 50% da movimentação total da VLI, disse Marchiori.

Para completar os 24 bilhões de reais, os corredores Minas-Rio e Minas-Bahia, também da FCA, receberão no mesmo período 3,5 bilhões de reais.

No ano passado, movimentação total em todas as ferrovias operadas pela VLI pulou para 61,3 milhões de toneladas, versus 58 milhões de toneladas em 2022.

A soja, o milho e o farelo de soja responderam em 2023 por cerca de 43% da receita líquida da empresa, que tem como clientes as principais tradings do setor, como ADM, Cargill, Bunge. O faturamento considera também os ganhos com as "elevações" nos terminais portuários da empresa, que atingiram 43 milhões de toneladas.

A companhia tem terminais próprios, como o Tiplam, na região de Santos, um dos maiores para exportação de açúcar, produto que responde por cerca de 10% da receita da companhia.

No leque de mercadorias transportadas também estão minérios, fertilizantes, combustíveis e produtos para a siderurgia -- embora a Vale seja uma das principais acionistas da VLI, a empresa não transporta minério de ferro da mineradora.