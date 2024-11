Dólar tem forte alta após vitória de Trump

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 1,94%, a 105,370.

"A vitória de Trump, de forma acachapante e um fortalecimento muito grande dos republicanos, reforça a ideia de que haverá mais protecionismo, uma tendência maior à pressão inflacionária e consequentemente a elevação da taxa de juros", disse Gesner Oliveira, sócio da GO Associados e professor da FGV.

As atenções dos agentes financeiros se voltarão na quinta-feira para a próxima decisão de juros do Fed, em que se espera que as autoridades reduzam a taxa em 25 pontos-base, após um corte de 50 pontos no encontro de setembro.

No cenário doméstico, o mercado ainda mantinha suas preocupações com a questão fiscal, o que também ajudava a pressionar a moeda brasileira.

Investidores aguardam o anúncio de prometidas medidas de contenção de gastos pelo governo a fim de garantir a sustentação do arcabouço fiscal.

Após o fechamento do mercado nesta quarta, o foco estará na conclusão do encontro do Copom, em que se espera que os membros elevem a taxa Selic em 50 pontos-base.