Ibovespa futuro recua após vitória de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto sinalizava uma abertura negativa da bolsa paulista nesta quarta-feira, após vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Às 09:40, o contrato que expira em 18 de dezembro recuava 1,27%, a 130.220 pontos.

Apesar da redução de incertezas com o desfecho eleitoral na maior economia do mundo, a visão de que as políticas de Trump são potencialmente inflacionárias elevava os rendimentos dos Treasuries, o que tende a minar ativos de mercados emergentes.