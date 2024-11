Ibovespa recua mais de 1% após vitória de Trump; Gerdau salta 6%

SÃO PAULO (Reuters) - O sinal negativo prevalecia na bolsa paulista nesta quarta-feira, em meio ao avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano após vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Uma bateria de resultados corporativos também ocupava as atenções, com Gerdau entre os destaques positivos, com alta de 6,2% após balanço e anúncio de dividendos, enquanto GPA perdia 4,69%, com desempenho trimestral também no radar.

Investidores permanecem na expectativa do pacote fiscal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que a rodada de reuniões com os ministros sobre as medidas está concluída. Investidores também aguardam a decisão de juros do Banco Central no final do dia.