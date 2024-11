Mercado Livre tem lucro abaixo do esperado no 3º tri com custos de crédito e logística

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre divulgou nesta quarta-feira avanço de 11% no lucro líquido do terceiro trimestre na comparação ano a ano, resultado abaixo do esperado pelo mercado, com custos de crédito e logística ofuscando uma expansão na receita.

O Mercado Livre registrou lucro líquido de 397 milhões de dólares nos três meses encerrados em setembro, contra expectativa média de analistas de lucro de 542 milhões de dólares, segundo estimativas compiladas pela LSEG.