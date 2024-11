Títulos argentinos disparam com perspectiva de relação positiva entre Milei e Trump

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - Os títulos argentinos em dólar saltavam no início das negociações desta quarta-feira e o índice de risco do país caía de forma acentuada, com investidores animados com a perspectiva de laços mais estreitos entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o recém-eleito aliado dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os títulos listados no exterior avançaram no início das negociações, enquanto o risco país, uma medida do prêmio que os investidores exigem para manter os títulos locais em comparação com a dívida equivalente dos EUA, caiu para pouco mais de 880 pontos-base, o menor valor em cinco anos.