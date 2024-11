Totvs tem lucro líquido consolidado de 295,8 mi no 3º tri

O conselho de administração da empresa também aprovou nesta quarta-feira novo programa de recompra de ações de até 18 milhões de papéis, que expira em 7 de novembro de 2025.

A empresa ainda anunciou que elegeu Mauro Wulkan para o cargo de diretor-presidente da Totvs Techfin, empresa cujo controle é compartilhado pela TOTVS com o Itaú Unibanco, com posse efetiva nesta quarta-feira.

"Como parte do processo de integração entre as operações da Supplier e da TOTVS TECHFIN, Mauro Wulkan assume a posição de CEO com a responsabilidade de liderar a estratégia de crescimento da Techfin, focada na criação do ERP Banking", afirmou em comunicado ao mercado.

O ERP Banking, segundo a Totvs, é um conceito disruptivo que envolve o desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros B2B com jornada digital integrada ao ERP, além do uso dos dados como principal motor da modelagem de crédito.

(Por Paula Arend Laier, em São Paulo)