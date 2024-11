Banco da Inglaterra reduz juros mas prevê inflação mais alta após orçamento de Reeves

O Banco da Inglaterra disse que a inflação provavelmente aumentará para cerca de 2,5% até o final deste ano, de 1,7% em setembro, e atingirá 2,7% até o final do próximo ano, antes de cair gradualmente abaixo de sua meta de 2% até o fim da previsão de três anos.

Embora o Banco da Inglaterra tenha rebaixado sua previsão de crescimento econômico médio para este ano de 1,25% para 1%, refletindo as recentes revisões do crescimento passado, ele elevou sua previsão para 2025 de 1% para 1,5%.

"Isso reflete as trajetórias mais fortes, e relativamente adiantadas, do consumo e do investimento do governo, mais do que compensando o impacto sobre o crescimento de impostos mais altos", disse o banco central.