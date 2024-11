Braskem vê impulso maior em operação nos EUA se protecionismo de Trump atingir setor automotivo

"O último trimestre é sempre mais fraco. A expectativa é de redução nos spreads principalmente no Brasil e México e menos na Europa e EUA", disse Freitas, citando que para o primeiro trimestre a expectativa é de melhora no Brasil e no México e relativa estabilidade nas outras duas regiões.

"Ainda vemos recuperação lenta de spreads no mercado. Não esperamos para o ano que vem uma mudança no patamar do spread para uma média de ciclo", afirmou o executivo.

As ações da Braskem subiam cerca de 3% às 11h, após a publicação do balanço do terceiro trimestre que mostrou melhora operacional da empresa no Brasil e nos EUA e forte redução de alavancagem. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava valorização de 0,7%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)