Cogna reduz prejuízo no 3º tri, com melhora operacional e queda no endividamento

A receita líquida somou 1,28 bilhão de reais, quase estável (+0,9%), com expansão na unidade Kroton (+13,3%), mas queda em Vasta (-14,6%) e Saber (-28,6%). O Ebitda recorrente consolidado saltou 25,9%, para quase 385 milhões de reais, com a margem nessa métrica aumentando em 6 pontos percentuais, para 30%.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam Ebitda de 363 milhões de reais.

A companhia reportou uma geração de caixa operacional após investimentos (capex) de 400,1 milhões de reais no terceiro trimestre (+57%), citando "estratégia bem executada de Kroton com melhor conversão de caixa e restituição de créditos tributários pela Receita Federal", de 115,9 milhões no período.

O presidente-executivo da Cogna, Roberto Valério, afirmou à Reuters que a empresa que segue confiante de que atingirá o guidance de 1 bilhão de reais de geração de caixa após capex em 2024, uma vez que nos primeiros três trimestres do ano já acumulou 707 milhões de reais.

Ele explicou que, mesmo que a unidade Kroton perca um pouco de velocidade de crescimento em termos de receita no quarto trimestre, as divisões Vasta e Saber tendem a mostrar números melhores, em parte por questões sazonais, então "você pode esperar no geral de Cogna (um resultado) melhor".

"Kroton continua bem no quarto trimestre, mas Saber e Vasta vão ajudar mais a Cogna no quarto trimestre", afirmou.