Dólar fecha estável em dia de ajustes técnicos e ruídos sobre o pacote fiscal

Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,62%, a 5,6915 reais na venda.

No início da noite de quarta-feira, com o mercado à vista já fechado, o dólar para dezembro -- o mais líquido atualmente no Brasil -- ganhou força, com investidores reagindo negativamente a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao mercado financeiro. Segundo Lula, o pacote de medidas fiscais ainda não estava fechado.

"Estou em um processo de discussão muito, muito sério com o governo, porque conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado", disse Lula em entrevista à Rede TV, que teve trecho veiculado no portal UOL antes da publicação na íntegra mais tarde.

Nesta quinta-feira as cotações do mercado à vista se ajustaram ao avanço da véspera da moeda para dezembro. Isso fazia o dólar à vista sustentar ganhos pela manhã, enquanto o dólar para dezembro cedia.

O mercado ponderava também a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na véspera, que elevou a taxa Selic em 50 pontos-base, para 11,25% ao ano.

Mais do que a decisão em si, que era largamente esperada, profissionais destacaram o compromisso do colegiado com o atingimento do centro da meta de inflação, de 3%, o que ajudava a sustentar as taxas de curto prazo dos DIs (Depósitos Interfinanceiros).