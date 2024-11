Dólar acelera ganhos ante real após notícia de pacote abaixo do esperado

Profissionais do mercado ouvidos pela Reuters nos últimos dias têm citado a necessidade de cifras mais altas, em torno de 50 bilhões de reais. O fato de o pacote poder ficar abaixo do esperado impulsionou o dólar e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e minou o desempenho do Ibovespa.

(Por Fabrício de Castro)