Exportações e produção industrial da Alemanha caem mais do que o esperado

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - As exportações e a produção industrial da Alemanha caíram mais do que o esperado em setembro, mostrando a fraqueza de dois dos pilares do modelo econômico alemão no início do quarto trimestre.

As exportações recuaram 1,7% em setembro em comparação com o mês anterior, mostraram os dados do escritório federal de estatísticas nesta quinta-feira. A previsão em pesquisa da Reuters era de queda de 1,4%.