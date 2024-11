Fed cortará juros, mas tem novo cenário a ser decifrado após vitória de Trump

A expectativa geral é de que o Fed reduza sua taxa de juros para uma faixa entre 4,5% e 4,75% nesta quinta, após a redução de 50 pontos-base em setembro.

Entretanto, a confiança do mercado em relação ao que acontecerá em seguida começou a enfraquecer, com a expectativa atual de que o Fed encerre seu ciclo de cortes já em meados do próximo ano, com uma taxa na faixa de 3,75% a 4%.

Isso é um ponto percentual acima do nível de aproximadamente 2,9% que as autoridades do Fed projetaram em setembro. Também está bem acima da taxa de juros que fez com que Trump se revoltasse contra o Fed em seu primeiro mandato, quando atingiu um pico de cerca de 2,4%.

Mas o aperto da política monetária está sendo mantido para que a inflação retorne à meta de 2% do banco central - um processo de desinflação que o Fed acha que ainda não foi concluído e que Trump pode querer que continue, dado o grande papel que o aumento dos preços desempenhou na campanha.

As autoridades do Fed observaram antes da eleição que não definem a política monetária em reação às propostas de qualquer governo, mas tomam as decisões fiscais e regulatórias como algo "dado" e respondem apenas aos resultados econômicos que essas decisões geram.