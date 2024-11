Ibovespa avança com ajuda de Vale em dia cheio de balanços e com decisão do Fed

- B3 ON registrava elevação de 1,88%, respondendo também por um suporte relevante do Ibovespa, em dia de recuperação, após cair 2,9% na véspera.

- ELETROBRAS ON cedia 0,24%, revertendo os ganhos da abertura, tendo no radar lucro líquido ajustado de 7,56 bilhões de reais no terceiro trimestre, um salto de 588% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em resultado impulsionado por efeito contábil. O Ebitda ajustado somou 11,96 bilhões de reais, crescimento de 164% na comparação ano a ano.

- MINERVA ON recuava 2,88%, em dia negativo para o setor, após divulgar lucro líquido de 94,1 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 33% na comparação com um ano antes, em resultado abaixo do esperado pelo mercado. O Ebitda somou 813 milhões de reais nos meses de julho a setembro (+13,9% ano a ano), também aquém das expectativas de analistas.

- PETZ ON caía 6,32%, mesmo após anunciar um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre 76,5% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado, de 26 milhões de reais, em seu primeiro balanço trimestral desde o anúncio de combinação de negócios com a Cobasi. A ação vinha de quatro altas seguidas, tendo fechado na véspera com salto de 7,7%.