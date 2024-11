ISA Cteep muda nome para ISA Energia buscando reforçar presença nacional

SÃO PAULO (Reuters) - A ISA Cteep anunciou nesta quinta-feira a mudança de identidade para ISA Energia Brasil, em movimento para abandonar o "paulista" no nome, reforçando sua ampla atuação nacional, e consolidar seu posicionamento em prol da transição energética.

Uma das maiores transmissoras de energia do país, a ISA Energia controla 35 concessões do segmento, distribuídas em 18 Estados.

A companhia, que é responsável por cerca de 30% da energia elétrica transmitida no país, nasceu de privatizações de empresas paulistas do setor elétrico e foi ampliando sua operações para outros Estados sob o controle do grupo colombiano ISA.