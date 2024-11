Nissan cortará 9.000 empregos e reduzirá produção com vendas fracas na China e nos EUA

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - A Nissan Motor cortará 9.000 empregos e 20% de sua capacidade global de fabricação, disse a montadora nesta quinta-feira, enquanto se esforça para reduzir custos em 2,6 bilhões de dólares no atual ano fiscal, em meio à queda nas vendas na China e nos Estados Unidos.

Os planos ressaltam a vulnerabilidade da terceira maior montadora do Japão, que nunca se recuperou totalmente do desarranjo que levou à demissão do ex-presidente Carlos Ghosn em 2018 e à redução da parceria com a Renault.