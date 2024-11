Powell destaca abordagem cuidadosa e paciente após Fed reduzir juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual nesta quinta-feira, com formuladores de política monetária destacando um mercado de trabalho que, de modo geral, se flexibilizou, enquanto a inflação continua a se aproximar da meta de 2% do banco central dos Estados Unidos.

"Essa nova recalibração da orientação de nossa política monetária ajudará a manter a força da economia e do mercado de trabalho, e continuará a permitir um maior progresso na inflação à medida que nos aproximamos de uma orientação mais neutra ao longo do tempo", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa após a instituição reduzir sua taxa de juros de referência overnight para a faixa de 4,50% a 4,75%.