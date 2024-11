Wall Street recebe retorno de Trump com avidez e apreensão

Um banqueiro de investimentos que trabalha em uma empresa global em Nova York também disse que sua empresa teve uma chamada interna para discutir negócios.

MAIS NEGÓCIOS

Uma abordagem mais branda em relação às questões antitruste poderia impulsionar as negociações em muitos setores. Duas fontes com conhecimento do setor de mídia disseram que o setor passará por um período de consolidação nos próximos dois anos.

Greg Hertrich, chefe de estratégias no Nomura, disse que o setor bancário também poderá ver mais fusões. "O número atual de 4.700 bancos nos EUA pode ser reduzido para cerca de 2.500 mais rapidamente", disse ele.

Grandes negócios financeiros terão mais chances de serem aprovados. As ações das empresas de pagamentos Capital One e Discover Financial Services, que aguardam a aprovação de um acordo de 35,3 bilhões de dólares, subiram.

"Espera-se que o governo Trump seja mais aberto a fusões e aquisições sensatas do que muitos acreditam ter sido o caso durante o governo Biden", disse Gene Ludwig, um ex-regulador bancário de alto escalão que agora assessora instituições financeiras como presidente-executivo da Ludwig Advisors.