China dá início a suporte fiscal de US$1,4 tri com trocas de dívidas de governos locais

Por Kevin Yao e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - A China deu início a uma nova rodada de apoio fiscal nesta sexta-feira com um pacote que alivia as tensões de pagamento de dívidas para os governos locais, com o ministro das Finanças, Lan Foan, sinalizando mais estímulos.

A segunda maior economia do mundo tem vacilado no último ano, enfrentando fortes pressões deflacionárias em meio à fraqueza da demanda, uma crise imobiliária e crescentes pressões financeiras sobre os governos locais, com as perspectivas ainda mais obscurecidas pela vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, já que ele ameaçou impor tarifas superiores a 60% sobre todos os produtos chineses.