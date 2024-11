Embraer tem salto no lucro do 3º tri, reduz previsão de entregas

A estimativa de entregas de aeronaves executivas foi mantida em 125 a 135 jatos, juntamente com a previsão de receita consolidada, entre 6 bilhões e 6,4 bilhões de dólares.

Mas a expectativa de margem de lucro antes de juros e impostos (Ebit) ajustada foi elevada de 6,5% a 7,5% para a faixa de 9% a 10%, enquanto a perspectiva de fluxo de caixa livre subiu de pelo menos 220 milhões de dólares para 300 milhões ou acima disso.

"A administração entende que algumas das projeções divulgadas no fato relevante publicado em 18 de março já não representam as melhores estimativas, considerando as oportunidades e riscos das operações do ano inteiro, razão pela qual apresenta projeções atualizadas para 2024", afirmou a Embraer.

No terceiro trimestre, o Ebit ajustado da empresa somou 1,6 bilhão de reais, com margem de 17,6%, bem acima dos cerca de 500 milhões com margem de 7,9% de um ano antes.

O fluxo de caixa livre ajustado da companhia, que já foi alvo de aquisição da Boeing, foi de 1,4 bilhão de reais excluindo as operações da fabricante de aeronaves de pouso e decolagem vertical (eVtol) Eve.

(Por Alberto Alerigi Jr.)